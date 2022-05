La modelo Luciana Fuster habló sobre su intención de participar en el Miss Perú 2023: “Yo desde hace mucho tiempo he tenido conversaciones, de hecho alguna vez publicamos una foto junto con Jessica (Newton), pero yo siempre había querido esperar un poco. Siento que, como lo dije en el video, cada vez estoy más cerca, aún no es algo al 100%, pero la idea ya está por acá”. “Es un trabajo a tiempo completo, o sea, estar en el Miss Perú es dejar todo y concentrarte en eso, como cuando uno quiere hacer las cosas al 100% y enfocarse, así que yo creo que sí es algo bastante sacrificado, es algo de lo que realmente el país finalmente está orgulloso porque es una persona que representa a tu país completamente y es como cualquier trabajo, tienes una oficina, tienes proyectos que hacer y hay que dedicarle tiempo”, explicó. La novia de Patricio Parodi también señaló que todavía no puede elegir entre el reality y el concurso de belleza: “Me pusieron entre la espada y la pared. Esto es guerra es mi trabajo desde que soy chiquitita, entonces es complicado, no puedo decir de la noche a la mañana quiero uno o el otro, el tema del Miss Perú también es algo que se tiene que conversar, es algo que se tiene que ver con tranquilidad y finalmente decidir por lo mejor tanto para mí como para la otra parte”. Fuente: América Televisión