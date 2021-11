La periodista Magaly Medina contó que decoró su casa para la Navidad 2021 desde los primeros días de noviembre: “En modo Navidad en casa, ya me armaron este árbol de Navidad, he sacado todos los adornos navideños y los estamos poniendo”. La ‘urraca’ contó que le gusta tanto la navidad, que prefiere adornar casi dos meses antes: “A mí me encanta la Navidad, para mí es más importante que incluso mi cumpleaños, por eso lo disfruto desde noviembre”. Fuente: Instagram Magaly Medina