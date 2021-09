En medio de las disputas legales con el padre de sus hijos, Magaly Solier ganó el premio de Mejor Actriz en el Festival de Bulgaria por la película suiza The saint of the Impossible. Desde Huanta, Magaly agradeció: “Es un premio muy merecido yo creo por esta larga historia, 18 años de mi carrera y un premio que menos me esperaba en estos momentos”. La actriz dedicó el premio a sus hijos: “Para mis 3 hijos maravillosos. Los amo, los extraño, pero mamá tiene que seguir avanzando [...] Quiero que mis hijos tengan en cuenta que mamá siempre estará aquí, luchando, peleando y seguir trabajando”. Fuente: América TV