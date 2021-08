Ahora se entiende todo: La madre del cantante Christian Domínguez reveló el peor miedo de su retoño y dejó en claro por qué es que él no puede estar solo. “La soledad... Es un trauma el que tiene, a la soledad, porque cuando tenía cuatro añitos, a mi esposo lo trasladaron a Huancayo y él no aceptaba que su papá se fuera, esas cosas le afectaron bastante. No lo asume, parece que ya está mejorando, porque ahora tiene una familia muy unida”, confesó doña María, dejando en shock a todos. (Video: América TV).