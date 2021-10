Ethel Pozo dio la bienvenida a Mariella Zanetti en “América hoy” y aprovechó en responder por qué estaba llorando: “Hoy está con nosotros una invitada que siempre me da gusto ver y me dice ‘por qué lloras’, me pregunta. Porque me duele, me duele, soy sensible”. “Sí, te pregunto por qué lloras, por qué están tristes porque acá nadie se ha muerto, acá se acabó una relación pero nadie se ha muerto, seguimos pa’ lante”, respondió Mariella, quien defendió la presunta deslealtad de Melissa. Fuente: América TV