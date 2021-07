Durante la transmisión de “Esto es guerra” del 8 de julio, Mario Hart motivó a su ex Alejandra Baigorria a pasar el reto de altura y hasta le pidió que siga los consejos de Said Palao: “Estoy seguro que Ale lo va a hacer con los consejos que le pueda dar Said en estos momentos, ella va a tomar valor, va a tomar fuerzas y sin pensarlo lo va a hacer. El equipo la necesita, el equipo quiere que ella siga en competencia, así dale Ale, ¡vamos que tú puedes!”. Fuente: América TV