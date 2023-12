Leslie Shaw tuvo una terrible caída cuando practicaba pole dance en su hogar y Mario Hart decidió comentar al respecto. A pesar de los ataques de la cantante, el piloto tuvo buenos comentarios hacia ella. “Yo nunca me he mostrado en su contra ni nada por el estilo, pero me parece superbién su posición, esa tiene que ser la actitud, si te caes hay que levantarse, no solamente con caídas físicas, sino en todos los aspectos de la vida. Ojalá que ya esté recuperada”, manifestó el exchico reality. (Fuente: América TV)