El exchico reality Mario Irivarren reveló que tuvo un día familiar con su madre Marcela y su hermano Ricardo. En medio de todos los problemas que viene enfrentando tras reconocer que tuvo actitudes agresivas contra su exnovia Vania Bludau, el modelo decidió engreír a su mamá: “Las consecuencias de venir con tu mamá al Jockey! No se va feliz si no compra algún adorno o accesorio para la casa”, contó. Después compartió un video donde se observa a su madre eligiendo ollas para la casa: “Me mata su concentración analizando las ollas que quiere comprar! Va así 15 minutos”. Mario Irivarren reveló que finalmente le compró las ollas: “Se salió con la suya! Me metió todo el speech de la sartén de roca volcánica para convencerme!”. Fuente: Instagram @marioirivarren