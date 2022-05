Como muchos influencers, Melissa Lobatón Klug asistió al concierto del reguetonero Anuel AA que se realizó este sábado 21 de mayo de 2022. A través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Melissa Klug contó su desagradable experiencia en el recital del interprete de “Secreto”. “Casi me voy para la otra porque de verdad me sentía demasiado mal. Yo siempre llevo alcohol, no se por qué hoy no llevé alcohol, me parece raro. Me faltaba oxígeno, se me cerraba demasiado el pecho. No saben la desgracia que había. Muchas cosas de humo que afectaron mi sistema (respiratorio) y se me cerró el pecho”, expresó la hija de Abel Lobatón. Video: (Instagram/@melissa_lobatonklug).