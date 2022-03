Melissa Loza se pronunció tras las burlas que recibió por seguir integrando un reality de competencias pese a que tendría más de 40 años. “Una mujer no puede ser la enemiga de otra mujer, cambiemos eso”, dijo en referencia a las críticas que recibió de Magaly Medina. En ese sentido, Melissa aclaró que todavía no cumple los 40: “Lamentablemente hay gente que pierde el tiempo en hacer cosas malas, pero quiero corregir algo que tenía que hacerlo en algún momento; chicas, no tengo 43 años, tengo 39 años. Pero no se preocupen que falta 4 años para llegar a los 43, ahora la edad es una edad, es un número, no te hace más ni menos, yo no tendría ningún problema si tuviera 43″, sentenció la integrante de Esto es guerra. Fuente: América Televisión