No duró ni un mes en ‘Esto es Guerra’, Anthony Aranda fue presentado como el jale de los 10 años del reality de competencia, sin embargo, se lesionó antes del primer mes de competencia y hasta ahora no ha vuelto a competir, por lo que se especuló que no regresaría, debido a que Gino Aseretto ingresó como reemplazo, pero Melissa Paredes lo desmintió y afirmó que sigue en conversaciones con la producción y que en cuanto se sane, volverá. | VIDEO: América TV