La actriz Melissa Paredes confirmó que se inyectó ácido hialurónico en el rostro: ¿Se acuerdan cuando les conté que me había puesto? Ya pues, se me fue al mes. Oye, encima hay que estar gastando para el ácido hialurónico a cada rato”. Según la conductora de ‘América Hoy’, este ‘retoquito’ no le duró mucho tiempo: “Fue en octubre del año pasado si no me equivoco y se me fue al mes, no me duró nada. De ahí me contaron que tienes que estar poniéndote a cada rato, no hay presupuesto”. Fotos y videos: América TV