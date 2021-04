La periodista Melissa Peschiera cuestionó duramente a la salsera Yahaira Plasencia: “Qué vergüenza que te encuentren en la maletera hecha bolita huyendo de la autoridad. No pues, así no, por ahora no se puede celebrar, no hay reuniones. No están permitidas las reuniones sociales y tenemos que entenderlo, porque después vamos a requerir una cama UCI y no hay, señores, no hay. ¡Cuidémonos!”, expresó durante el programa “Domingo al día”.