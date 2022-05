La modelo Natalie Vértiz reveló que se ha convertido en una mamá más estricta en los últimos años: “En estos últimos tiempos creo que he pasado de mamá consentidora a mamá estricta, pero por las clases virtuales, en verdad, yo creo que eso ha sido... literalmente yo siento que ahí me desconocen”. En ese sentido, la esposa de Yaco Eskenazi dijo estar agradecida por el retorno de las clases presenciales, pues de lo contrario, su hijo mayor se hubiera cansado de ella: “Han sido dos años difíciles para los bebés, para los niños en general por la pandemia, pero creo que lo hemos logrado y gracias a Dios volvieron las clases presenciales para que Liam no me odie, pero obviamente también me encanta engreírlos y no soy tan buena diciéndoles no”. Fuente: América Televisión