El exchico reality Nicola Porcella causó un tremendo alboroto la noche del viernes 10 de marzo en el aeropuerto Jorge Chávez, pues fue vapuleado por decenas de personas que lo acusaron de intentar pasarse la cola de Migraciones. Él, de inmediato, recurrió a sus redes sociales para explicar que personal de Migraciones le ofreció pasar sin hacer cola; sin embargo, este sábado se retractó: “Después de hablar con muchas personas de lo que pasó el día de ayer, no fue el personal de Migraciones, corrijo, no fue el personal de Migraciones el que me hizo pasar, el que me dijo ‘Nicola y los dos chicos, vengan por acá’, fue otra persona que, la verdad, como ya pasó, ya me pute****, ya me gritaron, ya lo dejo ahí porque no quiero tampoco que esta persona se vea perjudicada en su trabajo, más en estos tiempos”. El modelo pidió que este tema quede cerrado: “una más en mi lista, un check”, se lamentó. Fotos: Instagram Nicola Porcella | Instarándula