La cantante y modelo, Stephanie Valenzuela, habló en exclusiva para el programa ‘Estas en Todos’ donde contó más detalles sobre el duro proceso que tuvo que pasar tras denunciar al actor y expareja Eleazar Gómez. “Al principio era cool (su relación con Eleazar), pero no me había dado cuenta que estaba con una persona totalmente agresiva. Tenía cambios de humor, pero nunca pensé que me iba a hacer algo así”, sostuvo la interprete de ‘El Perdón’. (Video: América TV).