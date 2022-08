La chica reality Paloma Fiuza reveló que inició el tratamiento para congelar sus óvulos: “Fue todo muy rápido, estoy feliz”, dijo la modelo brasileña. Semanas atrás, en declaraciones para América Espectáculos, la participante de “Esto es guerra” comentó que quería congelar sus óvulos porque, por el momento, no tenía planes de convertirse en madre: “Es el momento para hacerlo porque bueno, por ahora, aquí no voy a ser mamá, entonces nada mejor que congelar los óvulos para poder estar más tranquila”. La brasileña, quien tiene 39 años, reveló que no ha decidido la edad para ser mamá: “No, pero entre hombre y mujer me gustaría mujer, pero creo que va a salir hombre”.