Patricio Parodi no quiso ‘jactarse’ de organizar la celebración del cumpleaños de Luciana Fuster, pero reveló que la pasaron muy bien: “Pasamos un fin de semana bonito por el cumpleaños de Luciana, nos divertimos un montón (...) la pasamos súper chévere, nos fuimos a bailar, fuimos a Disney”. En ese sentido, el chico reality descartó haberse peleado con Luciana en Año Nuevo: “Yo decidí viajar este año después de Año Nuevo y Lu estaba en Miami con su familia (...) yo he ido a Miami, he estado con ella, después me he ido a la nieve y he vuelto para Miami”. Finalmente, Patricio Parodi aseguró que es feliz junto a la modelo: “Sí, esa es la verdad. Estamos felices, estamos disfrutando de la vida, relajados, sin hacerle daño a nadie”. Fuente: América Televisión