Patricio Parodi volvió a “Esto es guerra” y pidió disculpas por su mal comportamiento. El capitán de los “Leones” señaló que Gian Piero Díaz fue el gran culpable de su mala actitud. Según Parodi, el conductor de EEG no es “justo con su equipo”, lo que hace que pierda los papeles en la competencia. “Yo como capitán fui a reclamar, seguro el que no me dejaran hablar, explicar, que Gian Piero de cierta manera me calle en vivo me generó una molestia, incomodidad e hizo que reaccione como reaccionara, no está bien”, dijo. “Creo que Piero puso la gota que rebalsó el vaso al callarme y él como conductor debería ser imparcial en estos momentos”, añadió para las cámaras de América Espectáculos. (Video: América TV).