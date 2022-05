Patricio Parodi se mostró emocionado con la posibilidad de que su pareja, la modelo Luciana Fuster, postule al Miss Perú en el año 2023: “Sé que Jessica (Newton) estaba interesada en Luciana, le había escrito o habían hablado, no estoy muy seguro de qué, pero todavía Lu tiene que evaluar, pensar porque es algo que también te toma tiempo. Lu está ahorita con la radio, con el programa, el próximo año no se sabe que tendrá, qué trabajo, y obviamente prepararte para el Miss Perú es chamba, no es algo fácil”, señaló. El enamorado de Luciana Fuster cree que la modelo tiene todas las cualidades para ganar la corona y competir en Miss Universo: “Creo que Jessica tiene buen ojo, yo creo que es su chamba, ella sabe cuando pone el ojo en una chica y la llama es porque ve potencial en la persona. Yo creo que, viendo a Lu, tiene bastante potencial, claro que sí, tiene alta chance de coronarse y traer la corona para el Perú, así que sería lindo”. Fuente: América Televisión