Patricio Parodi aseguró que no esconde su relación con Luciana Fuster: “No tengo por qué seguir perdiendo cosas o dejar de hacer cosas que ya dejé de hacer mucho tiempo por el qué dirán o porque la gente saca de contexto las cosas, simplemente aprovecho en hacer mis cosas, lo que me haga feliz”. El popular ‘Pato’ lamentó que Luciana reciba ataques por salir con él y decidió defenderla: “como es la que de cierta manera se ensañan en atacarla a ella, la atacan simplemente de gratis, ella no hace nada malo, en verdad, como para que (la ataquen) si la gente supiera la verdad de las cosas, no se la agarrarían con ella porque ella no tiene nada de malo, ella no hace nada malo”. Fuente: América Televisión