Se ponen la ‘Blanquirroja’. Los cantantes Noel Schajris y Luis Fonsi expresaron sus buenos deseos para la Selección peruana y confían que se consiga una victoria ante Australia y clasificar al Mundial Qatar 2022. “Mi gente, aquí Luis Fonsi, deseándole mucho éxito y buenas vibras a la selección de Perú, éxito mi gente linda, ¡Arriba Perú!”, dijo el interprete de ‘Despacito’. Por su parte el ex Sin Bandera expresó: “Este trece de junio no tengo la menor duda, que vamos a llevar ese ceviche a Qatar. Perú va a estar en Qatar, no tengo la menor duda (...) Qatar no sería lo mismo sin Perú, este hermoso país que aprendí a querer tanto en todos estos años”. Video: (Instagram/@noelschajris, @luisfonsi).