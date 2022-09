Alondra García Miró reveló que viajó a Brasil una vez más, aunque esta vez lo hizo para trabajar con una marca: “Ahora sí!! Rock in Rio here we go!! (aquí vamos)”, escribió en un video donde se la ve en el aeropuerto. “Buenos días! Feliz de estar de vuelta en SP”, escribió después desde Brasil. La expareja de Paolo Guerrero se mostró muy feliz de estar en ese país con una marca de cosméticos: “Ya estamos aquí en Sao Paulo, alistándome para ir a conocer la fábrica, que de hecho me hace mucha ilusión, siempre me han encantado las fábricas y poder ver de cerquita todo el proceso. Me estoy alistando, ahorita les enseño mi lookcito y tenemos como para dos horas de camino hasta llegar a la fábrica, así que les voy a ir contando todo de Sao Paulo, de Río, del viaje en general”, comentó. Fuente: Instagram @alondragarciamiro