Tilsa Lozano estuvo invitada en el set de “América Hoy” y descartó que haya gastado 100 mil dólares en su boda con Jackson Mora: “Qué exageración, yo me he dado cuenta de que a Ethel le han hecho la misma maldad, el número 100 mil parece que es el número que le ponen a todos”, dijo. “¿Eso vas a gastar, Tilsa?”, preguntó Brunella Horna. “No hay forma, ya quisiera tener esa plata”, respondió Tilsa Lozano, pero Edson Dávila interrumpió para bromear con su compañera: “Eso vas a gastar tú, Brunella y esto es...”. “Sí, yo no tengo un suegro así”, coincidió Tilsa Lozano. Brunella Horna no se quedó callada y aseguró que su boda será pagada por Richard Acuña y ella: “No, mi reina, sí tenías (un suegro así), pero no, no, tranquila, yo dije que mi boda la voy a gastar Richard y yo, así como dijo Ethel y Julián, para eso trabajamos desde hace tiempo y tenemos nuestra platita ahorrada”.