La influencer Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al responder algunas preguntas en Instagram Stories. La hija de Melissa Klug reveló que no ha considerado dejar la casa en la que vive con su madre y sus hermanos, pues aun no está lista para vivir sola: “Siento que no podría dejar a mi familia, estoy muy acostumbrada a nuestra familia numerosa y que siempre estén en mi casa todos. Así por el momento no está en mis planes pero bueno, uno nunca sabe”. De otro lado, un seguidor le preguntó por qué no salía “mucho en la tv”, pues recientemente, cuando su hermana Samahara Lobatón estuvo en sentencia en “El gran show”, Gianella no bailó en el reality, a diferencia de Melissa Klug y Melissa Lobatón: “No me siento cómoda y siento que realmente eso no es lo mío”, fue la contundente respuesta de Gianella. Fuente: Instagram @elgranshowperu | @gianemarquina