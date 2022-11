Este 10 de noviembre de 2022, Korina Rivadeneira apareció en ‘Más espectáculos’ como reemplazo de Jazmín Pinedo, quien viajó al extranjero para una entrega de premios. “Al fin se dio que estoy acá”, dijo la venezolana. “Al fin, ya era tiempo, nos cruzábamos, pero no coincidíamos”, comentó Jaime ‘Choca’ Mandros. “¿Se acuerdan de esta chiquita? Chinita era, creo, de pelo negro, me suena”, dijo ‘Choca’ al hablar de Jazmín Pinedo, mientras que la esposa de Mario Hart pidió a la ‘chinita’ que se quede más tiempo fuera del país, así ella tiene la oportunidad de ser conductora: “Claro, la que conduce acá, pero no te preocupes, vete más tiempo si quieres, yo me puedo quedar por ti”, dijo entre risas.