Lizbeth Cueva, psicóloga invitada en ‘América Hoy’, no dudó en pronunciarse sobre Josimar Fidel, asegurando que es un hombre que no está preparado para tener una relación estable, ni tampoco para ser papá. “Es una persona que emocionalmente no está tan sana, que no conecta con el dolor ajeno, con la compasión, no tiene empatía”, expresó. (Video: América TV)