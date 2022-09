La empresaria Alejandra Baigorria explicó por qué viajó inesperadamente a Miami, Estados Unidos, el fin de semana pasado: “Yo me saco el ancho trabajando en mil cosas y a veces uno se olvida de uno, de engreírse, de regalarse, uno también es tacaño con uno mismo a veces, entonces se viene mi cumpleaños y dije ah, bueno, por qué no, vamos a darnos un regalito, un gustito, no cae mal”. En ese sentido, la ‘rubia de Gamarra’ descartó que este viaje se haya dado por una crisis en su relación con Said Palao: “Nosotros con Said nunca peleamos por nada, casi nunca nada, nosotros tenemos una relación basada en mucha confianza, ya que lo quieran vincular, ya eso es otra cosa, pero creo que si tuviera un problema con Said, no lo expondría de esa manera”, comentó.