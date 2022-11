A través de su cuenta de Instagram, Amy G se pronunció sobre el cantautor Gianmarco Zignago , quien fue duramente criticado luego de protagonizar un lamentable episodio con un reportero del programa “Amor y Fuego”. La cantante no dudo en llenar de elogios al interprete de ‘Se me olvido’ y salió en su defensa. “ Gianmarco sabe todo lo que amo, su música, él como es, lo respeto, lo admiro, ya canté con él hace varios meses atrás en su aniversario y me encantaría volver a tener el placer de volver a cantar con él en algún momento, ojalá que se vuelva a dar”, dijo Amy Gutiérrez. Video: (Instagram/@amygutierrezperu).