Durante una entrevista con el programa América Hoy, doña Peta reveló que todavía es amiga de Alondra García Miró: “Nos llamamos, sí, me llama porque ella me quiere mucho, ella me quiere bastante (...) Ella se ganó mi cariño, yo la quiero bastante”, comentó. Sin embargo, llamó la atención que la madre de Paolo Guerrero admitió que su cariño por la ‘ojiverde’ no fue suficiente para que su hijo se quede con ella y hasta dejó entrever que el ‘Depredador’ ya no quería a Alondra: “Ha sido una buena mujer, una buena mujer, pero... puedo quererla yo, pero...”.