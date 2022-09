El actor Erick Elera reveló su opinión sobre el nuevo interés amoroso de su personaje, Joel, en Al fondo hay sitio: “Me encanta, el personaje de Maria Grazia está chévere, increíble, muy fresco, le da un toque especial a la serie, a mí me encanta la relación de Joel y Macarena, no sabemos qué va a pasar, pero me divierto mucho y la ‘flaca’ también se ríe en las escenas, o sea, la estamos pasando chévere, está bacán, mi personaje creo que cada vez está más seguro de lo que hace, hasta lo más tonto que tiene que hacer, lo hace seguro y eso me encanta, de verdad lo estoy pasando muy bacán”. Cuando le preguntaron sobre las escenas donde aparece semidesnudo, Erick Elera bromeó: “Más bien me estoy arrepintiendo creo, creo que muy rápido he firmado, pero me divierto, habían escenas que yo decía ‘no sé’, pero lo cierto es que quizás no saldría tan gracioso”. Sobre un posible beso con Macarena, el actor respondió: “Todavía creo que falta tiempo, pero mientras vamos a ver qué pasa, en Al fondo hay sitio cualquier cosa puede pasar, de repente no hay beso, de repente aparece otra persona para ella, para mí”.