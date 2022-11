La conductora Gisela Valcárcel viajó a Nueva York, Estados Unidos, y celebró el Día de Acción de Gracias. “Último día aquí en New York, miren qué bonito se ve. Yo sigo por supuesto con la mascarilla, acá hay mucha gente que la usa también, muchos que no y otros que sí (...) aquí es donde ha sido la parada que todos los años se da en Macy’s, el gran desfile por Día de Acción de Gracias”, dijo la ‘señito’ el jueves 24 de noviembre. “Aunque no lo crean estoy aquí, pero también estoy un poquito allá porque estamos preparando una gala espectacular para este sábado”, contó la conductora. Después, Gisela Valcárcel compartió imágenes de su cena, la cual incluía un pavo y otros platos tradicionales de Acción de Gracias: “En este día los norteamericanos celebran el Día de Acción de Gracias, se le agradece a Dios por todo lo que nos ha dado y es una costumbre que haya este parade”, dijo Gisela. Fuente: Instagram @giselavalcarcelperu