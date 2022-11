Melissa Paredes admitió que se molestó con Facundo González por minimizar el baile que las mujeres presentaron en “El gran show”: “Me molesté horrible porque Facundo... ay, no, te juro que me estresa ese chico, él piensa que sexy dance es sacarse el polo y mostrar sus ‘coquitos’, no te pases, pues, ellos no fueron sexies, o sea, era sexy dance, no era la mejor coreografía”. “Melissa es mi amiga, yo la quiero mucho (...) ella sabe que deberíamos haber ganado nosotros, ella sabe seguro que tenían que pelear, el nuestro fue mucho mejor, para ti ganamos nosotros, para Gisela ganamos nosotros, para Armando ganamos nosotros, para el público, para la gente, el único que no vio fueron dos jurados, nada más”, respondió el argentino. Por su parte, Leysi Suárez tildó de ‘malcriado’ a Facundo González: “Él es un poquito malcriado con las chicas (...) si bien es cierto como performance ellos lo hicieron mejor porque tuvieron más días para hacerlo, nosotros lo hemos hecho recién el día de ayer”.