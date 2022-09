Este sábado 3 de septiembre de 2022, durante el programa Estás en todas, Natalie Vértiz se negó a responder sobre el supuesto embarazo de su mejor amiga, Ale Venturo, quien es pareja del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Sí, es mi mejor amiga Ale, pero a mí, la verdad... yo nunca me he caracterizado por hablar de terceros, jamás me vas a ver contando algo que de repente yo no sé si es cierto o no, por más de que ella sea mi mejor amiga, yo creo que es algo que solo compete a ellos dos y bueno, vamos a saber más adelante qué pasará”, dijo la esposa de Yaco Eskenazi, mientras que ‘Choca’ Mandros bromeó al indicar que, con esa respuesta, casi estaría confirmando que la empresaria está embarazada: “Ya entendí ya, ya está clarísimo, amiga, tranquila, tú no dijiste nada, no te preocupes, pero ya está”, dijo entre risas.