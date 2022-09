Mariana Vértiz contó que regresó al Perú tras pasar varios días de vacaciones en Europa, un viaje que le regaló su hermana, Natalie Vértiz, luego que terminó con su prometido, Diego Callegari. Al llegar a su casa, su hija la sorprendió con un tierno detalle: “Así me recibió mi reina”, contó la influencer al mostrar una tarjeta de su hija: “Para mamá. Bienvenida mamá! Te amo. De papá, Gia y Mavo”, se lee en la tarjeta. Además, la hija de Mariana y Gino Pesaressi escribió un tierno mensaje en la puerta de su casa: “Welcome mommy to your house, we miss you a lot (Mami, bienvenida a tu casa, te extrañamos mucho)”. Fuente: Instagram @marianavertizg