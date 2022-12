La influencer Flavia Laos reveló que se hizo un nuevo ‘retoquito’. Esta vez, la actriz se realizó un tratamiento de hidratación de labios, pero lo que llamó la atención es que también se puso un producto para que sus labios tengan color y no estén pálidos, como los suele tener. “Solo le he puesto un delineador por fuera, pero el color de los labios es el color que me han puesto”, dijo Flavia Laos en Instagram Stories. Además, la influencer decidió realizarse un cambio de look radical: volvió al cabello rubio. “Me olvidé de contarles... me desperté con ganas de un cambio de look”, dijo a sus seguidores. Fuente: Instagram @flavialaosu