La conductora Rebeca Escribens arremetió contra Gerard Piqué luego que el futbolista envió un comunicado donde pide respeto a la privacidad de sus dos hijos con Shakira. “Les cuento que todos en las redes sociales se le han ido encima, es el hombre más odiado del mundo, o sea, imagínate, tener la raza de decir o pedir respeto cuando él mismo no ha sabido hacer las cosas bien”, comentó. “Yo me estoy yendo de boca, espero que ni voltee a verme (...) como sé que no me van a ver, igual me voy a despachar: hubieras pensado tres veces, tres veces hubieras pensado antes de hacer las cosas, o sea, si no se quiere a alguien, se dice, se habla, se conversa”, acotó la conductora. “Cuando uno es mamá, cuando uno es papá, lamentablemente o no, tienes que pensar las cosas 18 mil veces más por tus hijos, por lo que estás sembrando porque luego la cosecha puede venir podrida”, indicó.