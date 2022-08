Este 19 de agosto de 2022, la conductora Rebeca Escribens aseguró que Ducelia Echevarría sí le faltó el respeto a Johanna San Miguel en el programa “Esto es guerra”: “Estamos debatiendo si fue desproporcionada o no la respuesta de Ducelia y en mi opinión sí, cuidado, cuidado (...) Lo que me parece a mí es que es una falta de respeto lo que hizo Ducelia con Johanna San Miguel que es la conductora finalmente del programa, y no estaba haciéndote un análisis psicológico, simplemente creo que es su deber como conductora conocer a su equipo, a cada integrante (...) además dijo cosas preciosas de ti, eres una mujer fuerte, pero también muy sensible, vulnerable”. En ese sentido, aseguró que todas las personas tienen días más difíciles: “Todos tenemos mochila, todos cargamos problemas, preocupaciones y hay días en que nos encontramos más vulnerables y sensibles que otros días”.