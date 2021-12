Tras la gran final ganada por los ‘guerreros’, Angie Arizaga se mostró contenta al terminar un año más en Esto es guerra: “Somos un equipo aunque no hayamos competido todos, estamos felices (...) lindo cierre de año”. Sin embargo, Rebeca Escribens despotricó en contra de la ‘negrita’ por celebrar pese a que no juega: “Como buena hablas, oe’, como si hubieras competido. Imagínate tú, como si hubiera hecho el circuito... ni siquiera el último circuito, ¡no viene jugando hace cuatro meses! (...) Es como si yo viniera acá a trabajar y no leyera la pauta, es algo así”. Fuente: América Televisión