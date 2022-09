Este 1 de septiembre de 2022, Rebeca Escribens aseguró que entiende la incomodidad de Christian Domínguez por las declaraciones de Rafael Fernández: “Totalmente comprensible la actitud de Christian Domínguez, es su padre, así que él vela por los intereses y por el bienestar de su hijo”. Asimismo, la conductora de América Espectáculos pidió que Rafael Fernández y Christian Domínguez cierren el tema, pues involucra a tres niños: “Este tema espero que quede ahí, se solucione, conversen y no se haga un circo, ya la temporada pasó, aunque para este tipo de situaciones a veces no hay año, no hay fecha, no hay nada”. “Por favor, respetemos mucho a los chicos, a los niños, y más aún si no son tuyos”, dijo Rebeca Escribens.