La conductora Rebeca Escribens sorprendió a propios y extraños al arremeter contra los detractores de María Pía Copello, quien se encuentra de vacaciones en Italia junto a su familia. “Qué rico la pasan, nada de cólera... nada de cólera, pero sí voy a decir algo, y es que a veces leo los comentarios y hay gente muy mala onda que la critica, que si viaja, que si pone”, comentó la presentadora de América Televisión. En ese sentido, Rebeca Escribens aconsejó a los detractores de María Pía que no sean “envidiosos”: “vive tu vida, anda lava tu calzón, tu calzoncillo que está tirado, quien puede puede; quien no, aplauda, y si no puedes ir a Italia, puedes ir a Pucusana (...) y la pasas hermoso también, así que deja de envidiar a la gente”, sentenció.