La conductora Rebeca Escribens se quebró en vivo al comentar la lamentable noticia de la muerte del actor Diego Bertie: “Lamentando la partida de Diego Bertie, un hombre sensible, con una sensibilidad alucinante, bueno, noble, un tipo talentoso, Vero, lo has entrevistado ahorita, te brindó la última entrevista, si no me equivoco”, comentó inicialmente. La presentadora reveló que habían planeado cantar juntos: “Me quedé con las ganas de cantar con él en el escenario, lo habíamos conversado, estoy muy sensible (...) [Fue) parte de la familia de esta casa televisiva, años de su vida ha trabajado entregado a series de televisión, a teatro, al cine, a muchas novelas, él a través de su arte, de su trabajo ingresó a tu hogar”.