La conductora Rebeca Escribens reveló que una amiga de su tía comentó que bebería demasiado alcohol: “No siempre uno le cae bien a todo el mundo, una señora le dice: a esa chiquita le gusta ¿no? Mi tía ¿qué cosa? ¿Cómo te atreves a decir que es una borracha? Ella nació borracha, que es otra cosa”. La presentadora aclaró que su personalidad es así sin necesitadad de tomar alcohol, pues el ‘trago’ solo le da sueño: “la gente me alucina borracha, yo quería aclararlo, no tiene nada de risa ni de chiste (...) Casero, casera, yo nací borracha, a mí el trago me inhibe, que es otra cosa, me da sueño, no como a ustedes que lo necesitan para ponerse alegrones y sacar a bailar, les gusta estar con los estupefacientes y el trago”. Fuente: América Televisión