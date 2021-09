El reconocido vidente, Reinaldo Dos Santos, estuvo enlazado con el programa ‘En boca de todos’, donde no pudo evitar ser consultado sobre el reciente embarazo de María Fe Saldaña, expareja del salsero Josimar Fidel. “En esa relación si hay amor, unión, pero te puedo decir con toda seguridad que se van a separar. Esa relación no tiene ningún futuro. Él va a regresar a Perú, va a estar con ella, los van a ver juntos, pero no tienen futuro”, expresó tajantemente. (Video: América TV)