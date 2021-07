El modelo Renzo Spraggón reapareció en Instagram tras su dura lucha contra el COVID-19: “Llevo más o menos 20 días internado, estuve 2 semanas en mi casa, en cama, por esto del coronavirus, la verdad que la he pasado para la m**** en este tiempo (...) estuve a punto de ir a UCI, pero gracias a Dios no quiso, y fui mejorando”. El ex de Xoana González contó que le esperan más días para recuperarse: “Acá estamos, guerreando y luchando todavía. Me he bajado mucho de peso pero bueno, eso se recupera, es lo de menos, lo importante es que salí de peligro”. Fuente: Instagram Renzo Spraggón