El cantautor Ricardo Arjona se presentó en el metro de Nueva York con el fin de ser reconocido y ofrecer algunas de sus más conocidas canciones. Sin embargo, solo una mujer mexicana se le acercó y le dijo que era un imitador. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, destacó en sus redes sociales. (Fuente: @Ricardo_Arjona)