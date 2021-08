En medio de la discusión por el nombre de la bebé de Ivana Yturbe, Tula Rodríguez propuso el de su hija Valentina: “Es hermoso (...) Valentina es valiente, fuerte, guerrera, ay, me encanta Valentina”. Sin embargo, Ricardo Rondón la ‘cuadró': “Sí, pero a ti no te gustaba ese nombre, Tula. Ese nombre no lo pusiste tú, le gustaba a Javier Carmona ese nombre y te impuso ese nombre, así que no me vengas a decir ‘ay, me encanta Valentina’ cuando a ti no te gustaba el nombre”. “Sí, es verdad”, admitió la conductora. Fuente: América Televisión