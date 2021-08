Rosángela Espinoza se pronunció tras el tenso momento que vivió en “Esto es guerra”: “La verdad que me siento un toque triste porque no me imaginaba que iban a hacer esta votación. La verdad que pido disculpas a mis compañeros, a la producción y a todos los del programa y a ustedes también (...) No fue mi intención, así que voy a estar más tranquila”. Fuente: Instagram Rosángela Espinoza