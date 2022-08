La cantante Susan Ochoa apareció en el programa América Hoy este 22 de agosto de 2022 y se animó a cantar el tema ‘El estúpido’ de Corazón Serrano. En ese sentido, Brunella Horna preguntó a la artista si alguna vez había insultado a su expareja: “Claro, lo he mandado al infierno y lo he vuelto a traer y lo he vuelto a mandar y lo he vuelto a traer”, respondió Susan Ochoa, quien aseguró que ese hombre “ya está olvidado, es más, sacramentado, borrado”.