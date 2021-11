La cantante Estrella Torres cantó ‘Cuatro mentiras’ y ‘El estúpido’ durante la primera gala de “El artista del año”. Durante su presentación, Tilsa Lozano no dejó de cantar y, tras el show, confesó que muchas veces se identificó con estos temas de Corazón Serrano: “Gisela, yo te voy a contar, yo esas canciones las sé de memoria, tú no sabes cuántos años yo he cantado ‘El estúpido’, ‘Cuatro mentiras’... yo escribí la letra, yo podría haber escrito la letra”. ¿A quién dedicó Tilsa estas canciones? Fuente: América Televisión